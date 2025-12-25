Почина "футболния Пикасо" Джон Робъртсън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бил е треньор на Стилиян Петров в Селтик и Астън Вила и е титуляр когато Форест падат от ЦСКА два пъти с по 1:0 през 1980 г.

Бил е помощник на Мартин О'Нийл в Селтик и Вила, когато Стилиян Петров е там

На 72-годишна възраст почина футболната легенда Джон Робъртсън, съобщава Би Би Си.

Той е бил крило на Шотландия, Нотингам Форест и Дарби Каунти и е описван някога от мениджъра Брайън Клъф като „Пикасо на нашата игра".

Робъртсън отбелязва единствения гол, с който Нотингам Форест защитава Купата на европейските шампиони, побеждавайки Хамбург през 1980 г., след като предходния сезон подава центрирането, от което Тревър Франсис вкарва победния гол срещу Малмьо.

За националния отбор на Шотландия той бележи победен гол срещу Англия през 1981 г. и се разписва срещу Нова Зеландия на световното първенство през 1982 г.

Той записва 28 мача за страната си, преди да стане помощник-мениджър на бившия си съотборник от Форест Мартин О'Нийл в Уикъм Уондърърс, Норич Сити, Лестър Сити, Селтик и Астън Вила.

Неговата биография от 2012 г. „Supertramp" цитира описанието на Клъф за него като „разпилян, извън форма и незаинтересован губещ на време", когото той превърнал „в един от най-добрите подавачи на топката, които някога съм виждал — на нивото на бразилците и италианците".

Капитанът на Форест, Джон Макговърн, го описва като „като Райън Гигс, но с два силни крака, не с един" и с още повече способности. Роден в района Вюпарк в Северен Ланаркшър, Робъртсън играе за Дръмчапъл Аматюрс и младежкия национален отбор на Шотландия, преди да се присъедини към Форест през май 1970 г., правейки дебют по-късно същата година.

След като е бил в трансферния списък преди идването на Клъф през 1975 г., той се превръща в ключов играч под ръководството на емблематичния мениджър, изигравайки 243 поредни мача между декември 1976 и декември 1980 г.

Робъртсън отбелязва победния гол от дузпа в преиграването на финала за Купата на лигата през 1978 г. срещу Ливърпул.

Той е продаден на Дарби през 1983 г. за спорна трансферна сума — ход, който влошава отношенията между Клъф и бившия му помощник Питър Тейлър.

Ранна контузия възпрепятства развитието на Робъртсън в Дарби Каунти и въпреки че се връща във Форест през 1985 г., той така и не успява да възвърне предишната си форма и по-късно преминава в нелигащите се Корби Таун, Стамфорд и след това Грантъм Таун.

С Форест той печели още титлите във Втора и Първа дивизия, Суперкупата на УЕФА, две Купи на Футболната лига, „Чарити шийлд" през 1978 г. и Англо-шотландската купа.

През 2015 г. Робъртсън оглавява допитване на Nottingham Post за най-любим играч на Форест за всички времена.

Като асистент на О'Нийл, Робъртсън помага на Уикъм да спечели промоция от Конференцията и Трета дивизия, както и изкачване в елита с Лестър, плюс Купата на лигата.

Следва още по-успешен период със Селтик.

В Глазгоу те печелят Висшата лига на Шотландия три пъти, Купата на Шотландия три пъти, Купата на лигата веднъж и достигат финала на Купата на УЕФА.

След това, в последния сезон на Робъртсън като треньор през 2010 г., Астън Вила завършва като финалист за Купата на лигата