Краев със силен мач в Израел навръх Коледа

Българският национал Андриан Краев игра 83 минути за "Апоел" (Тел Авив), който пречупи "Ашдод" 3:0 в среща от осмия кръг на турнира за купата на Израел и продължава към осминафиналите.

Полузащитникът направи много силен мач, а беше заменен от треньора Елианив Барда седем минути преди края, след като „червените" от Тел Авив вече водеха с 2:0. Краев беше част от двойна смяна, когато беше изваден заедно с ветерана Омри Алтман, а местата им бяха заети от Ари Коен и Амит Лемкин.

В първенството на страната "Апоел" (Тел Авив) заема 4-ото място в класирането с 25 точки от 15 мача и изостава на 10 от лидера "Апоел" (Беер Шева).