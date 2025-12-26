ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екипите на ЕРМ Запад възстановиха електрозахранван...

Краев със силен мач в Израел навръх Коледа

1636
Андриан Краев Снимка: БФС

Българският национал Андриан Краев игра 83 минути за "Апоел" (Тел Авив), който пречупи "Ашдод" 3:0 в среща от осмия кръг на турнира за купата на Израел и продължава към осминафиналите.

Полузащитникът направи много силен мач, а беше заменен от треньора Елианив Барда седем минути преди края, след като „червените" от Тел Авив вече водеха с 2:0. Краев беше част от двойна смяна, когато беше изваден заедно с ветерана Омри Алтман, а местата им бяха заети от Ари Коен и Амит Лемкин.

В първенството на страната "Апоел" (Тел Авив) заема 4-ото място в класирането с 25 точки от 15 мача и изостава на 10 от лидера "Апоел" (Беер Шева). 

