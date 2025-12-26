Синовете на загиналия Диого Жота ще излязат на терена преди мач на "Ливърпул"

Двамата сина на трагично загиналия португалски футболист Диого Жота ще излязат на терена преди мача "Ливърпул" – "Уулвърхямптън" от английското първенство в събота заедно с талисманите, които обикновено подгряват публиката, съобщи вестник „Таймс".

Португалският нападател Диого Жота е играл и за двата отбора по време на кариерата си, а намери смъртта си заедно с по-малкия си брат в трудно обяснима от техническа гледна точка и до днес катастрофа, случила се през юли в Североизточна Испания. Към момента на трагичния инцидент Жота беше на 28 години.

От "Ливърпул" не потвърдиха веднага новината, след като Ройтерс изпрати писмо извън обичайното работно време във Великобритания.

Жота пристигна в Англия от "Атлетико" (Мадрид) през 2017-а година, като първоначално подписа под наем в "Уулвърхямптън", а същата година стана и постоянен член на „вълците". През 2020-а година той подписа с "Ливърпул" за пет сезона, където по-рано тази година спечели шампионската титла в страната. А съботната среща между двата отбора е първата от смъртта на футболиста насам.

Вдовицата му Руте Кардозо и двамата им сина – Диниш и Дуарте, присъстваха на първите мачове за сезона както на "Ливърпул", така и на "Уулвърхямптън" през август.