Националният селекционер Александър Димитров: Отвратителни неща се изляха по наш адрес

2268
Националният селекционер Александър Димитров призова за повече оптимизъм и по-малко агресия и недоверие в българския футбол.

"Доста изстрада българският запалянко в последните години заради липсата на резултати, спомняйки си великото американско лято през 1994 година - каза Димитров пред NOVA. - Иска на всяка цена нашият национален отбор да повтори успехите или поне да се доближи до тях. Но има закономерности, които ни отдалечиха от това. Много неща се изляха по наш адрес, особено след първите два мача. Това, което последва, не беше градивно. Беше ужасно, отвратително... Не помагаше нито на нас, нито на играчите, нито на отбора като цяло. Но успяхме да се изолираме. И Слава Богу, това даде резултат. Наистина искаме да донесем радост на футболните запалянковци, без да даваме празни обещания.

Искам да станем по-добри. Да се уважаваме малко повече, да свалим част от тази агресия и недоверието. Да си дадем прошка, да си подадем ръце и да работим заедно за по-добрите дни на българския футбол. Защото няма невъзможни неща!"

