Поне 5-има вече са загинали при експлозията в джа...

Дуо може да напусне "Гьозтепе" на Мъри Стоилов

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" може да се разделят с двама от най-постоянните си футболисти, тъй като офертите за тях вече се чакат.

Играещият като дясно крило или десен бек Арда Окан Куртулан, както и нигериецът Антъни Денис са в полезрението на много клубове както в Турция, така и в чужбина. Твърди се, че са осъществени контакти с тима относно тези играчи.

„Отборът от Измир, който предизвика фурор миналото лято, като продаде Ромуло на германския РБ (Лайпциг) за приблизително 25 милиона евро, сега представя още двама млади играчи, които са атакувани на пазара", коментира пък сайтът „Spor TT".

