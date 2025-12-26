Мюсюлмани отново атакуват Мохамед Салах заради коледно пожелание

Звездата на "Ливърпул" Мохамед Салах отново е обект на атаки от мюсюлмани по цял свят, след сподели коледно пожелание, придружено със снимка пред елха. В последните години Салах честити християнския празник, въпреки че самият той е мюсюлманин.

Тази година 31-годишният нападател сподели снимка на дъщерите си Мека (11) и Каян (5), които позират до празнично украсена елха. Посланието е съвсем простичко - Весела Коледа. но дори и то се оказа достатъчно, за да предизвика буря в социалните мрежи.

"Мислех, че няма да празнуваш този фестивал, който е забранен в нашата вяра", написа един от последователите му.

Друг добави: "Мо Салах, обичах те. Гледах на теб като на пример за подражание. Въпреки че никога не си играл за любимия ми "Манчестър Сити", ти ме вдъхнови. Сега обаче вече не мога да гледам на теб по същия начин. Разби ми сърцето. Ако не изтриеш този туит, ще спра да те следвам.", пише друг, цитиран от Би Ти Ви.

Трети предупреди: "Братко, страхувай се от Бог - ти си мюсюлманин и милиони те следват и обичат, повечето от тях са млади мюсюлмани. Ще видят това, което правиш, като нормално и тривиално, но това е голям грях."

В същото време обаче Салах, който играе за родината си на Купата на африканските нации в Мароко, получи и сериозна подкрепа. Мнозина - включително мюсюлмани, го поздравиха за посланието за единство въпреки религиозните различия.