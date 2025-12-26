"24 часа" в мейла ти.
Илиана Раева и Наско Сираков спазват традициите на Бъдни вечер и Коледа. Това стана ясно от съобщение на президента на федерацията по художествена гимнастика в социалната мрежа.
На Бъдни вечер семейството посреща коледари. А на следващия ден в дома на Илиана и Наско идват децата им, заедно с техните внуци, и следва отварянето на подаръците.
