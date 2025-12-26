Илиана Раева и Наско Сираков спазват традициите на Бъдни вечер и Коледа

✨Двата вълшебни дни✨

Двата вълшебни дни✨

На Бъдни вечер по традиция първо посрещнахме коледарите вкъщи. Изпяха прекрасната коледарска песен и казаха молитвата. След това получиха колаци, плодове, хубаво червено вино и парички.

След това, пак както повелява традицията, окадихме къщата с тамян. След това направихме греяната чудно вкусна ракийка и седнахме на масата с правилния брой ястия. Казахме молитвата и разчупихме содената постна питка с паричката. Първо отчупихме за Богородица, за къщата, на Наско ( винаги по старшинство) и на мен. После сипахме ракийката и вкусния бобец. След като си хапнахме и пийнахме в общия семеен чат си разменихме снимки на трапезата и всичко най-интересно от вечерта, което се е случило в трите къщи.

Накрая оставихме на масата от всичко за тези, които вече не са сред нас. За благодат на душите им...

На другата сутрин, на Коледа, всички се събрахме при баба и дядо. Всеки беше получил коледните си подаръци, но под елхата на баба и дядо Дядо Коледа беше оставил три торби с подаръци за всяка от внучките. На всяка торба имаше писмо с послание за всяка от Дядо Коледа.

С викове и щастливи крясъци трите хукнаха към коледните подаръци. Кака Илиана, като най-голяма, прочете писмата. След това започна великото разопаковане на подаръците. Големите помагаха, защото трите ни внучки нямаха търпение да видят всичко по най-бързия начин. Щастие ли бе, чудо ли бе...

След това всеки седна на своето място и започна вкусният Коледен обяд.

И за да бъде истински вълшебно навън заваля пухкав сняг.

После имаше концерт на малките принцеси, а ние им се радвахме и силно ръкопляскахме!

А вечерта продължи с нова порция вкусотии...

Щастие, топлина уют...

На сутринта днес, баба направи топло мляко с какао и коледни корабийки и сладки!

Де да можеше всеки ден да е Коледа...

Весели празници, приятели!

Мир, любов, здраве и благоденствие за всички