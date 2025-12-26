Явлението Мони Николов е волейболист №6 в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Явлението в българския волейбол Симеон Николов получи поредното си отличие. Световният вицешампион от Манила 2025 бе избран за волейболист номер 6 в света.

Това стана ясно от публикуваната класация на Volleyball World.

"Само на 18 през сезона на националния отбор, 209 см и хаос под формата на разпределител. Мони Николов внесе острота и дързост в ролята си - диво разпределение на топките, безстрашни избори и никакво колебание, което даде на играта съвсем нова искра", пишат от Volleyball World за родния разпредетител.

Останалите петима в класацията на най-добрите волейболисти ще бъдат обявени в оставащите дни до Нова година, като победителят ще стане известен на 31 декември. Преди дни йапитанът на българския национал отбор по волейбол Алекс Грозданов бе обявен за център №8 в света.