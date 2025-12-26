Почина легендарен френски треньор

Бившият помощник-треньор на националния отбор по футбол на Франция Жан-Луи Гасе е починал на 72-годишна възраст, съобщиха от пресслужбата на "Марсилия", където той беше старши треньор през 2024 година.

Причината за смъртта не се разкрива.

Гасе изведе "Марсилия" до полуфиналите на Лига Европа, където отборът загуби с 0:4 от италианския "Аталанта". Гасе работи с френския национален отбор от 2010 до 2012 година като помощник на старши треньора Лоран Блан.

По време на кариерата си той заемаше още треньорски позиции в "Монпелие", "Кан", "Сент Етиен", "Бордо" и други.

От 2022 до януари 2024 година Гасе беше селекционер на националния отбор на Кот д'Ивоар. Той беше уволнен след груповата фаза на турнира за купата на африканските нации през 2024-а, когато страната беше домакин. Домакините обаче продължиха напред като един от най-добрите трети отбори, класирали се за елиминационната фаза, и в крайна сметка спечелиха титлата под ръководството на асистента на Гасе - Емерс Фае.

Olympique de Marseille has learned with immense sadness of the passing of Jean-Louis Gasset. Today, the club loses far... Публикувахте от Olympique de Marseille в Петък, 26 декември 2025 г.

Един месец след завръщането си във Франция, Гасе беше назначен за треньор на "Марсилия", но остана само четири месеца. Той се върна в Монпелие миналия сезон, но когато тимът беше на път към изпадане, беше уволнен през април. Гасет прекара по-голямата част от футболната си кариера в "Монпелие", където баща му беше един от основателите на клуба