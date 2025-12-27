Кой кого ще срита в новата “Битка на половете”

Мине-не мине време и някой решава да разнообрази и без това натоварения календар в тениса с предизвикателство между половете.

Поредният подобен мач е в неделя в Дубай, където съперници ще бъдат водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка и лошото момче от Австралия Ник Кириос.

“Готова съм да му сритам задника”, заяви носителката на 4 титли от “Големият шлем” звезда от Беларус.

Мачът ще се състои по специални правила. И двамата тенисисти ще имат право само на по един сервис, а

половината на Сабаленка ще бъде с 9% по-малка

Двубоят е в два от три сета с дълъг тайбрек до 10 точки, ако се наложи. Организаторите от агенция Evolve, която представя и двамата играчи, обясниха, че кортът за Арина ще е с различен размер, за да отговаря на разликата в скоростта на движение между мъжете и жените.

“Смятам, че това е много яка идея, ще бъде атрактивно за гледане. Надявам се да се забавлявам - особено срещу специален човек като Ник. Горда съм да представям женския тенис и да бъда част от модерната версия на легендарната “Битка на половете”. Дубай е моят дом и знам, че този град обича шумните и забавни неща”, коментира Сабаленка.

През изминалия сезон Кириос изигра само 5 официални мача заради контузии и се отказа от “Уимбълдън” и US Open. Изпадна до №652 в ранглистата, а целта му е да се завърне на домашния “Голям шлем” в Австралия.

“Тя (Арина) няма да ме победи. Смятате ли, че трябва да играя с пълни сили? Та

жените не могат да връщат нашите сервиси

Освен това ние сме способни и да изненадваме съперниците с подаване отдолу или къса топка”, е мнението на Ник.

Първата и оригинална “Битка на половете” е през септември 1973 г., когато в Хюстън Били Джийн Кинг побеждава 6:4, 6:3, 6:3 Боби Ригс и взема целия награден фонд от 100 000 долара. Тогава бившият шампион от “Уимбълдън” и US Open Ригс е на 55 години, а Кинг е на 29.

По повод предстоящия мач в Дубай Били Джийн смята, че единственото общо нещо е това, че на корта един срещу друг ще бъдат мъж и жена.

“Нашата цел тогава бе социална и културна промяна, да не забравяме през коя година играхме. А този мач не е такъв. Разбира се, надявам се Сабаленка да победи, но няма да е същото. Аз се борих срещу Боби в три от пет сета и кортът бе еднакъв и за двамата.

Предупредих го,

че искам равни условия, иначе няма да участвам,

а на него това му хареса”, коментира Кинг.

Нейният мач е само няколко месеца след победата на Ригс (той почина през 1995 г.) 6:1, 6:2 над водачката в ранглистата Маргарет Корт. През същата година Били Джийн основава Женската тенис асоциация, а три сезона по-рано група тенисистки, известни като Оригиналните 9, се отделят от тогавашната ръководна структура на спорта, защото не харесват начина, по който тенисът се развива. По същото време промяна в американското законодателство забранява всякаква основана на пола дискриминация в училищата и дава еднакви права на мъжките и женските отбори.

През 1973 г. приключилият кариерата си носител на 6 титли от “Големият шлем” Ригс заявява, че тенисът при жените не е на същото равнище като мъжкия и че

дори на 55 ще победи всяка от най-добрите състезателки в света

Той предлага на Били Джийн Кинг, която му отказва, но Маргарет Корт приема предизвикателството от 20 000 долара, които са повече от парите за титлите ѝ от Australian Open и “Ролан Гарос”. Тогава тя е на 30 и се е върнала на корта след майчинство. На 13 май 5000 зрители се събират в Рамона, Калифорния, а след бързата победа на Ригс мачът е наречен “Терор в Деня на майката” заради съвпадението на датите.

И така идва моментът, когато Били Джийн Кинг се съгласява да играе в Хюстън срещу 100 000 долара (повече от 700 000 сега). Тя излиза на корта като Клеопатра и я носят четирима мускулести мъжаги. Ригс се появява след нея в рикша, карана от манекенки, като подарява на Били Джийн огромна близалка, а в отговор получава прасенце - символ на мачизма. Двубоят е наблюдаван от 30 472 души на трибуните на “Астродом” и общо от 90 милиона по целия свят благодарение на излъчването в праймтайма на АВС.

Уговорен мач?

Според някои версии обаче Ригс нарочно е загубил заради дългове. В началото на 1973 г. двама известни бандити се срещат с бившия тенисист в казино в голф клуб в Тампа и приемат предложението му да победи Маргарет Корт и да отстъпи на Били Джийн Кинг, а в замяна да му бъдат опростени 100 000 долара, профукани на хазарт. По-късно, след самия мач, Кинг коментира, че веднага е щяла да усети, ако Боби не играе с пълни сили, а според нея той е играл на върха на моментните си възможности. Противниците на конспиративната версия за продаден мач тогава твърдят, че Ригс е имал предложение

при победа да участва в двубой с Крис Евърт за 1 милион долара

19 години по-късно отново има “Битка на половете”, но между Джими Конърс и Мартина Навратилова. Двамата са съответно на 40 и на 35 г., а мачът е на открито в Парадайз, Невада. Преди това Мартина е отказала подобни оферти от Джон Макенроу и Илие Настасе. Когато е постигната договорка, Конърс нарича двубоя “война”, а за Навратилова е “битка на егото”. На 25 септември двамата играят по специални правила, като Джими има право на един сервис, а Мартина

може да праща топката и в коридора за двойки

Всеки получава гаранция от 650 000 долара, а след победата си 7:5, 6:2 Конърс взема премия от 500 000.

Мачове между мъж и жена се играят и по-рано: Ърнест Реншоу - Лоти Дод 2:6, 7:5, 7:5 (1888 г.), Бил Тилдън - Сюзан Ленглен 6:0 (1922), Хелън Уилс губи от Бил Джонстън и Едуард Чандлър, но побеждава Елмар Грифин и Фил Нийр (1928-1933), Дороти Раунд и Бъни Остин си разменят по един сет (1936), Алис Марбъл печели 9:7, 8:6 срещу Сирил Кемп (1939).

На 23 август 1985 г. Боби Ригс се завръща и в двойка с Витас Герулайтис (в топ 20) играят срещу Мартина Навратилова и Пам Шрайвър. Ригс вече е почти глух и недовижда, а жените печелят 6:3, 6:2, 6:4.

Феновете на тениса вероятно си спомнят и това, което се случи на един от страничните кортове (№12) на Australian Open през 1998 г. Сестрите Винъс и Серена Уилямс заявиха,

че без проблем ще натупат всеки мъж извън топ 200

Германецът Карстен Брааш, който тогава е 203-и, се съгласява да играе с американките. Очилатият немец е известен с това, че в тренировъчния му режим влизат няколко цигари и бира. Преди да излезе на корта срещу всяка от американките, той е играл голф и е обърнал два коктейла. Резултатите са 6:1 срещу Серена и 6:2 с Винъс.

In 1998, Serena and Venus Williams said they could beat any male tennis player outside the top 200 rankings.



The world No. 203 Karsten Braasch accepted the challenge. He spent the day smoking and drinking beer, then beat Serena 6-1 and Venus 6-2 😮 pic.twitter.com/aZQ1IADO4p — Luigi Gatto (@gigicat7_) August 26, 2025

“Те нямат никакъв шанс срещу мъж от топ 500”, бе коментарът на Брааш. Българските зрители имаха възможност до го гледат на турнири у нас през 1999 г.

