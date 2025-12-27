Кой кого ще срита в новата “Битка на половете”

Мине-не мине време и някой решава да разнообрази и без това натоварения календар в тениса с предизвикателство между половете.
Поредният подобен мач е в неделя в Дубай, където съперници ще бъдат водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка и лошото момче от Австралия Ник Кириос.
“Готова съм да му сритам задника”, заяви носителката на 4 титли от “Големият шлем” звезда от Беларус.
Мачът ще се състои по специални правила. И двамата тенисисти ще имат право само на по един сервис, а
половината на Сабаленка ще бъде с 9% по-малка
Двубоят е в два от три сета с дълъг тайбрек до 10 точки, ако се наложи. Организаторите от агенция Evolve, която представя и двамата играчи, обясниха, че кортът за Арина ще е с различен размер, за да отговаря на разликата в скоростта на движение между мъжете и жените.
“Смятам, че това е много яка идея, ще бъде атрактивно за гледане. Надявам се да се забавлявам - особено срещу специален човек като Ник. Горда съм да представям женския тенис и да бъда част от модерната версия на легендарната “Битка на половете”. Дубай е моят дом и знам, че този град обича шумните и забавни неща”, коментира Сабаленка.
През изминалия сезон Кириос изигра само 5 официални мача заради контузии и се отказа от “Уимбълдън” и US Open. Изпадна до №652 в ранглистата, а целта му е да се завърне на домашния “Голям шлем” в Австралия.
“Тя (Арина) няма да ме победи. Смятате ли, че трябва да играя с пълни сили? Та
жените не могат да връщат нашите сервиси
Освен това ние сме способни и да изненадваме съперниците с подаване отдолу или къса топка”, е мнението на Ник.
Първата и оригинална “Битка на половете” е през септември 1973 г., когато в Хюстън Били Джийн Кинг побеждава 6:4, 6:3, 6:3 Боби Ригс и взема целия награден фонд от 100 000 долара. Тогава бившият шампион от “Уимбълдън” и US Open Ригс е на 55 години, а Кинг е на 29.
По повод предстоящия мач в Дубай Били Джийн смята, че единственото общо нещо е това, че на корта един срещу друг ще бъдат мъж и жена.
“Нашата цел тогава бе социална и културна промяна, да не забравяме през коя година играхме. А този мач не е такъв. Разбира се, надявам се Сабаленка да победи, но няма да е същото. Аз се борих срещу Боби в три от пет сета и кортът бе еднакъв и за двамата.
Предупредих го,
че искам равни условия, иначе няма да участвам,
а на него това му хареса”, коментира Кинг.
Нейният мач е само няколко месеца след победата на Ригс (той почина през 1995 г.) 6:1, 6:2 над водачката в ранглистата Маргарет Корт. През същата година Били Джийн основава Женската тенис асоциация, а три сезона по-рано група тенисистки, известни като Оригиналните 9, се отделят от тогавашната ръководна структура на спорта, защото не харесват начина, по който тенисът се развива. По същото време промяна в американското законодателство забранява всякаква основана на пола дискриминация в училищата и дава еднакви права на мъжките и женските отбори.
През 1973 г. приключилият кариерата си носител на 6 титли от “Големият шлем” Ригс заявява, че тенисът при жените не е на същото равнище като мъжкия и че
дори на 55 ще победи всяка от най-добрите състезателки в света
Той предлага на Били Джийн Кинг, която му отказва, но Маргарет Корт приема предизвикателството от 20 000 долара, които са повече от парите за титлите ѝ от Australian Open и “Ролан Гарос”. Тогава тя е на 30 и се е върнала на корта след майчинство. На 13 май 5000 зрители се събират в Рамона, Калифорния, а след бързата победа на Ригс мачът е наречен “Терор в Деня на майката” заради съвпадението на датите.
И така идва моментът, когато Били Джийн Кинг се съгласява да играе в Хюстън срещу 100 000 долара (повече от 700 000 сега). Тя излиза на корта като Клеопатра и я носят четирима мускулести мъжаги. Ригс се появява след нея в рикша, карана от манекенки, като подарява на Били Джийн огромна близалка, а в отговор получава прасенце - символ на мачизма. Двубоят е наблюдаван от 30 472 души на трибуните на “Астродом” и общо от 90 милиона по целия свят благодарение на излъчването в праймтайма на АВС.
Уговорен мач?
Според някои версии обаче Ригс нарочно е загубил заради дългове. В началото на 1973 г. двама известни бандити се срещат с бившия тенисист в казино в голф клуб в Тампа и приемат предложението му да победи Маргарет Корт и да отстъпи на Били Джийн Кинг, а в замяна да му бъдат опростени 100 000 долара, профукани на хазарт. По-късно, след самия мач, Кинг коментира, че веднага е щяла да усети, ако Боби не играе с пълни сили, а според нея той е играл на върха на моментните си възможности. Противниците на конспиративната версия за продаден мач тогава твърдят, че Ригс е имал предложение
при победа да участва в двубой с Крис Евърт за 1 милион долара
19 години по-късно отново има “Битка на половете”, но между Джими Конърс и Мартина Навратилова. Двамата са съответно на 40 и на 35 г., а мачът е на открито в Парадайз, Невада. Преди това Мартина е отказала подобни оферти от Джон Макенроу и Илие Настасе. Когато е постигната договорка, Конърс нарича двубоя “война”, а за Навратилова е “битка на егото”. На 25 септември двамата играят по специални правила, като Джими има право на един сервис, а Мартина
може да праща топката и в коридора за двойки
Всеки получава гаранция от 650 000 долара, а след победата си 7:5, 6:2 Конърс взема премия от 500 000.
Мачове между мъж и жена се играят и по-рано: Ърнест Реншоу - Лоти Дод 2:6, 7:5, 7:5 (1888 г.), Бил Тилдън - Сюзан Ленглен 6:0 (1922), Хелън Уилс губи от Бил Джонстън и Едуард Чандлър, но побеждава Елмар Грифин и Фил Нийр (1928-1933), Дороти Раунд и Бъни Остин си разменят по един сет (1936), Алис Марбъл печели 9:7, 8:6 срещу Сирил Кемп (1939).
На 23 август 1985 г. Боби Ригс се завръща и в двойка с Витас Герулайтис (в топ 20) играят срещу Мартина Навратилова и Пам Шрайвър. Ригс вече е почти глух и недовижда, а жените печелят 6:3, 6:2, 6:4.
Феновете на тениса вероятно си спомнят и това, което се случи на един от страничните кортове (№12) на Australian Open през 1998 г. Сестрите Винъс и Серена Уилямс заявиха,
че без проблем ще натупат всеки мъж извън топ 200
Германецът Карстен Брааш, който тогава е 203-и, се съгласява да играе с американките. Очилатият немец е известен с това, че в тренировъчния му режим влизат няколко цигари и бира. Преди да излезе на корта срещу всяка от американките, той е играл голф и е обърнал два коктейла. Резултатите са 6:1 срещу Серена и 6:2 с Винъс.
“Те нямат никакъв шанс срещу мъж от топ 500”, бе коментарът на Брааш. Българските зрители имаха възможност до го гледат на турнири у нас през 1999 г.