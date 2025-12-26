Алекс отново лидер за победа "Лубе", брат му Мони се размина с първи трофей в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Различни емоции имаха тази вечер вече емблематичните за българския волейбол братя Алекс Николов и Мони Николов.

Най-големият син на легендата Владо Николов беше отново в лидерска роля за победа на "Лубе" в италианския елит.

Вторият наследник на бившия капитан на България и воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) пък не успяха да се преборят за суперкупата на Русия.

В Чивитанова пред българска агитка домакините се наложиха с 3:1 (25:21, 28:26, 18:25, 25:21).

Алекс бе над всички с 21 точки (3 аса, 1 блок). С победата "Лубе" излезе на 5-о място с 8 победи, 5 загуби и 25 т.

В Санкт Петербург пред погледа на родителите си Мая и Владо Николови Мони и "Локомотив" загубиха на финала от "Зенит" (Казан) с 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 21:25). 19-годишният разпределител записа 4 точки.

Така Мони се размина с първия трофей в Русия