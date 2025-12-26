"Олимпиакос" с Александър Везенков едва не пропиля 20 т. аванс, но спечели в Евролигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Достатъчни ли са 20 точки преднина за победа в баскетбола?

Не е сигурно, защото "Олимпиакос" едва не допусна обрат при гостуването си в Болоня на "Виртус" в Евролигата. Гръцкият отбор водеше със споменатата разлика в края на третата част, но трябваше да трепери до края, за да измъкне 97:94.

Пореден много здрав мач направи Александър Везенков. Бившият №1 на континента завърши с 16 точки и 5 борби за състава на старши треньора Георгиос Барцокас.

С двубой по-малко "Олимпиакос" е 7-и в класирането, а на 2 януари предстои поредно издание на вечното гръцко дерби с "Панатинайкос".