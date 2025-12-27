ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Снимка: Ройтерс

10,00 ч Тенис, турнир за мъже в Макао MAX sport 1

10,45 ч Ски, СК (ж), гигантски слалом в Земеринг Eurosport 1

12,15 ч Ски, СК (м), спускане в Ливиньо Eurosport 1

13,30 ч Футбол, "Парма" - "Фиорентина" MAX sport 3

14,00 ч Ски, СК (ж), гигантски слалом в Земеринг Eurosport 1

14,30 ч Футбол, "Хибърниън" - "Хартс" RING

14,30 ч Футбол, Бенин - Ботсуана MAX sport 4

14,30 ч Футбол, "Нотингам" - "Манчестър С" "Диема спорт" 2

16,00 ч Футбол, "Лече" - "Лацио" MAX sport 3

16,50 ч Футбол, "Ал Насър" - "Ал Ахдуд" MAX sport 2

17,00 ч Футбол, "Ливингстън" - "Селтик" RING

17,00 ч Футбол, Сенегал - Конго MAX sport 4

17,00 ч Футбол, "Арсенал" - "Брайтън" "Диема спорт" 2

17,00 ч Футбол, "Брентфорд" - "Борнмут" "Диема спорт"

17,00 ч Футбол, "Ливърпул" - "Уулвърхемптън" "Диема спорт" 3

17,00 ч Футбол, "Бърнли" - "Евертън" "Нова спорт"

19,00 ч Футбол, "Удинезе" - "Лацио" MAX sport 3

19,00 ч Баскетбол, "Баскония" - "Бургос" "Диема спорт"

19,30 ч Футбол, "Ал Итихад" - "Ал Шабаб" MAX sport 2

19,30 ч Футбол, Уганда - Танзания MAX sport 4

19,30 ч Футбол, "Челси" - "Астън Вила" "Диема спорт" 2

19,45 ч Футбол, "Абърдийн" - "Дънди Ю" RING

21,00 ч Баскетбол, "Гранада" - "Мурсия" "Нова спорт"

21,45 ч Футбол, "Пиза" - "Ювентус" MAX sport 3

20,00 ч Баскетбол, "Сарагоса" - "Манреса" "Диема спорт" 3

22,00 ч Футбол, Нигерия - Тунис MAX sport 4

22,00 ч Баскетбол, "Жовентут" - "Рио Бреоган" "Диема спорт"

1,00 ч NHL, "НЙ Айлендърс" - "НЙ Рейнджърс" MAX sport 2

2,00 ч NBA, "Сакраменто" - "Далас" "Диема спорт" 2

7,00 ч Тенис, турнир за мъже в Макао MAX sport 1

Снимка: Ройтерс
