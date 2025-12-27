Флорентино Перес иска Зидан отново в "Реал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Флорентино Перес е решен да върне френския треньор Зинедин Зидан начело на "Реал". Това съобщава RMadrid actu, позовавайки се на източници, близки до клуба.

Перес се опитва да убеди 53-годишния футболист да се откаже от евентуален предварителен договор с френския национален отбор и да поеме ръководството на испанския гранд през 2026 година.

Зидан беше помощник-треньор в "Реал" (Мадрид) през сезон 2013/14 и бе начело на клуба от 2016 до 2018 г. и отново от 2019 до 2021 г. Под негово ръководство отборът спечели две испански първенства и три титли от Шампионската лига.

В момента Шаби Алонсо е треньор на кралския клуб. След 18 кръга от Ла Лига през сезон 2025/26, „белия балет" е на второ място в класирането с 42 точки.