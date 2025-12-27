ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха наркотици в дома на 40-годишен във Враца

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21983803 www.24chasa.bg

"Лудогорец" си хареса таран от Исландия

2092
Пер-Матиас Хьогмо Снимка: "Лудогорец"

Серийният шампион у нас в последните 14 години "Лудогорец" си хареса исландски нападател. Става дума за Стефан Сигурдарсон, съобщава журналистът Стан де Вал. Футболистът е на 24 години и играе за норвежкия "Сандефьорд". Сигурдсон е висок 194 сантиметра и има договор до края на 2027 година.

Полският "Ракув" е основен конкурент за правата на играча, като и още няколко клуба от Екстракласа следят ситуацията.

Новият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо лично е настоял за привличането на Сигурдарсон. Исландецът изпраща отличен сезон в Норвегия. Той изигра 28 двубоя във всички турнири, в които вкара 15 гола и направи 1 асистенция.

Стефан Сигурдарсон има мачове за националния отбор на Люксембург до 17 години, където преминава голяма част от детството му. След това играе за същата възрастова група на Исландия.

Пер-Матиас Хьогмо Снимка: "Лудогорец"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)