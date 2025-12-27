Предлагат заплата от 500 000 евро на български халф в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският халф Янис Карабельов има предложение да заиграе в Германия.

Според сръбските медии 29-годишният футболист на "Партизан" е трансферна цел на лидера във Втора бундеслига "Шалке 04".

Информацията гласи, че тимът от Гелзенкирхен е готов да даде договор за 2 сезона на Карабельов с годишна заплата от 500 000 евро.

Преговорите текат в момента, като "Шалке 04" ще трябва да заплати трансферна сума за опорния полузащитник.

Карабельов има 27 мача за "Партизан" във всички турнири през този сезон, в които е вкарал 2 гола и е направил 4 асистенции.

Той периодично е викан в националния отбор.