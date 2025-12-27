ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И "Спартак" (Варна) иска среща с клубовете и БФС

Снимка: ПФК "Спартак" Варна

Ръководството на "Спартак" (Варна) се присъединява към призива на "Лудогорец" и "Ботев" (Пловдив) за свикване на работна среща между клубовете от Първа лига, Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига преди подновяването на сезона.

„Подчертаваме, че подобен диалог би бил полезен за навременно обсъждане на текущи въпроси, свързани с организацията на мачовете, условията за провеждане и календара, с цел по-добър футболен продукт за публиката. "Спартак" изразява готовност за конструктивен разговор и благодари на БФС и БПФЛ за усилията по подготовката на пролетния дял", написаха от "Спартак" (Варна) в своя профил в социалните мрежи.

