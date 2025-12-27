ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актьорите в Гърция стачкуват - искат заплащане за ...

"Специя" с капитан Петко Христов драматично би 2:1 "Пескара"

Петко Христов Снимка: "Специя"

Българският защитник Петко Христов изведе с капитанската лента "Специя", който стигна до драматичен успех с 2:1 при домакинството си на "Пескара" в мач от 18-ия кръг на италианската серия "Б".

26-годишният национал игра цял мач и получи най-висока оценка от всички в своя състав.

Де Зерио изведе "Специя% напред в резултата в 8-ата минута, а в допълнителното време на първата част Матео Дагасо изравни.

Резервата Габриеле Артистико донесе три точки за домакините в 92-ата мин.

Така "Специя" събра 17 точки и заема 14-о място във временното класиране.

"Пескара" е последен с (20-и) с 13 т.

