Синовете на загиналия Диого Жота изведоха "Ливърпул" на терена и разплакаха "Анфийлд"

Синовета на трагично загиналия в автомобилна катастрофа Диого Жота изведоха "Ливърпул" за мача с "Уулвърхямптън", трогвайки митичния стадион "Анфийлд" и още милиони пред телевизорите.

Съпругата на Жота - Руте Кардозо, за която той се ожени само две седмици преди смъртта си, наблюдава мача от трибуните. Двама от трите им сина - Динис и Дуарте, бяха талисмани на срещата. Те излязоха на терена редом до играчите, докато от трибуните на „Анфийлд" звучеше емоционално изпълнение на клубния химна "You'll Never Walk Alone". Децата пробягаха терена заедно с капитана на шампионите Върджил Ван Дайк.

Мачът завърши с победа с 2:1 на "Ливърпул", а авторът на първия гол Райън Гравенберх го посвети на Жота, имитирайки неговия стил на празнуване. Второто попадение бе на Флориан Виртц, който за първи път се разписа с екипа на "Ливърпул".