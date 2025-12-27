Национален защитник предотврати изравнителен гол в 90-ата мин за победа в Белгия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национален защитник Росен Божинов имаше солиден принос "Антверп" да спечели с 2:1 у дома срещу "Зулте-Варегем" в 20-ия кръг на белгийския елит.

Роденият в Кнежа футболист предотврати сигурен изравнителен гол в 90-ата мин, когато спря отиващата към вратата топка.

Гостите откриха резултата в 29-ата минута чрез Йепе Йеренберг, но 2 минути преди почивката Венсан Йенсен изравни. Гирано Керк направи пълен обрат в 60-ата минута.

С четвъртата победа в петте последни мача "Антверп% събра 27 точки и се придвижи на 7-о място в класирането.