25-годишен футболист издъхна на терена във Видин

25-годишният Ангел Петров е починал на теренан по време на благотворителен турнир в спортната зала на Видин.

Петров е възпитаник на математическата гимназия в града и рита за третодивизионния "Бдин". Преди товае играл и за "Дреновец".

"С огромна болка в сърцата ОФК „Бдин" /Видин/ съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.

Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.

Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас!

Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и в сърцата.

Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога", написаха от "Бдин" във фейсбук. .