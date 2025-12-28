ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хаос по гръцките магистрали, 5000 трактора блокира...

Спорт по телевизията днес

Снимка: Ройтерс

10,00 ч Тенис, турнир за мъже в Макао MAX sport 1

12,30 ч "Спортната 2025 година" БНТ 1

12,40 ч Ски бягане, СК в Тоблах Eurosport 1

13,00 ч Баскетбол, "Балкан" - "Спартак" MAX sport 2

13,00 ч Баскетбол, "Жирона" - "Леида" "Нова спорт"

13,30 ч Футбол, "Милан" - "Верона" MAX sport 3

14,00 ч Баскетбол, "Тенерифе" - "Гран Канария" "Диема спорт" 3

14,30 ч Футбол, Габон - Мозамбик MAX sport 4

15,00 ч Ски, СК (ж), слалом в Земеринг Eurosport 1

15,00 ч Ски бягане, СК в Тоблах Eurosport 2

16,00 ч Футбол, "Кремонезе" - "Наполи" MAX sport 3

16,00 ч Футбол, "Съндърланд" - "Лийдс" "Диема спорт" 2

17,00 ч Футбол, Екв. Гвинея - Судан MAX sport 4

17,00 ч Ски скокове, "Четирите шанци" в Оберстдорф Eurosport 1

18,00 ч Баскетбол, "Билбао" - "Барселона" "Диема спорт"

18,30 ч Футбол, "Кристал П" - "Тотнъм" "Диема спорт" 2

18,40 ч Ски, СК (ж), слалом в Земеринг Eurosport 1

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Футбол, "Болоня" - "Сасуоло" MAX sport 3

19,00 ч Баскетбол, "Валенсия" - "Андора" "Нова спорт"

19,30 ч Футбол, Алжир - Буркина Фасо MAX sport 4

19,40 ч Биатлон, "Св. предизвикателство" в Гелзенкирхен Eurosport 1

20,00 ч Футбол, "Брага" - "Бенфика" RING

20,00 ч US футбол, "Каролина" - "Сиатъл" MAX sport 2

20,00 ч Баскетбол, "Реал" - "Уникаха" "Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, "Аталанта" - "Интер" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, Кот д'Ивоар - Камерун MAX sport 4

22,30 ч Футбол, "Спортинг" - "Рио Аве" RING

22,30 ч NBA, "Торонто" - "Голдън Стейт" "Диема спорт"

22,30 ч NBA, "Оклахома С" - "Филаделфия" "Диема спорт" 2

23,25 ч US футбол, "Бъфало" - "Филаделфия" MAX sport 2

0 ч NHL, "Тампа Бей" - "Монреал" MAX sport 1

1,00 ч NBA, "Портланд" - "Бостън" "Диема спорт" 3

