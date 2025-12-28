Боровец откри сезона, ще се инвестира в нов лифт

В събота Боровец откри ски сезона, като даде старт и на тържествата за 130-ата годишнина от създаването си.

Снежната покривка по време на коледните дни зарадва всички почитатели на белите спортове и създаде отлични условия за празничното откриване.

Тържественият ден започна в 10:00 часа на голяма сцена пред хотел „Рила", където водещият на събитието Александър Сано даде начало на програмата. Атмосферата се зареди с приключенски дух чрез интерактивната игра „Исторически лов на съкровища", а в края на деня стотици посетители се включиха в празничната томбола с атрактивни награди.

На „Снежната арена" над 90 деца се включиха в мини-слалом спускания и сноуборд демонстрации под зоркото око на легендите на българските зимни спортове Петър Попангелов и Александра Жекова. Гостите имаха възможност да се докоснат до света на Планинската спасителна служба и да се насладят на ароматни напитки, подходящи за зима в планината.

На сцената прозвуча и класическо изпълнение на хора към Сдружение „Духовна музика" с ръководител и солист Хари Драганов, а за музикалното настроение до вечерта се грижеше DJ Dopamine. След него сцената се оживи от зареждащите изпълнения на неповторимата група Молец.

В 16,30 часа започна официалната церемония по откриването на сезона с участието на кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов, изпълнителния директор на „Бороспорт" Иво Цветков и областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска.

Инж. Ангел Джоргов даде официален старт на честванията по повод 130-годишнината на курорта и представи новата визия за развитие на Боровец, свързана с така наречения проект „Златен триъгълник". Бе подчертано значението на курорта като символ на българския зимен туризъм и неговото бъдещо устойчиво развитие.

От своя страна Иво Цветков заяви, че Боровец ще продължава да се развива като модерен и иновативен курорт, отговарящ на високите очаквания на своите гости като бъдещите инвестиции на „Бороспорт" са насочени към развитието на високите части на ски зоната – в система за заснежаване и нов 10-местен кабинков лифт.

Кулминацията на празничния ден бе специално подготвеното лазерно шоу - светлинен разказ за 130 годишната история, настоящето и бъдещето на курорта, което превърна пистата в живо платно, а пред очите на публиката оживяха образи на планината, снега, спорта и времето, което повече от век свързва хората с това място.

Друг емоционален акцент в програмата бе огненото и светлинно шоу на пистата, реализирано от ски инструкторите на курорта, чиито следи по снега рисуваха историята чрез светлина и огън. Финалният акорд бе изпълнението на Маргарита Бочева (ски учител), която изпя „Излел е Дельо хайдутин" - глас, който отекна в сърцето на Рила и превърна нощта в легенда.