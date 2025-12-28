ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Сънди таймс": Руски подводници тайно картографира...

Пьотър Нестеров спечели титла на двойки в Тунис

Пьотър Нестеров Снимка: БФТ

Пьотр Нестеров спечели титлата на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Националът ни за купа "Дейвис" и Адам Нагуди (Тунис), поставени под номер 1, победиха на финала италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини със 7:5, 6:7 (7:4).

Нестеров завоюва девета титла на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) и втора за 2025-а след тази в Клостерс (Швейцария) през юни.

Руснакът с наш паспорт ще играе на финала на сингъл, след като победи осмия в схемата Никола Тепмак (Франция) със 7:6 (7:2), 6:2.

