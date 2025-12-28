"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ски зоната в Пампорово е отворена и работят основните писти в курорта, съобщи за БТА София Цанкова – изпълнителен директор на „Пампорово" АД. Достъпни за скиорите са писти 1, 1А, 6, 6А, 10, 11. В следващите дни ще продължи обработването и подготовката на още писти. Пуснати са дву- и тридневни карти с валидност до 30 декември

Снежната покривка е между 15 см и 20 см по данни от Планинската спасителна служба.

„Пампорово" АД планира на 31 декември да отвори по-голямата част от ски зоната в к.к. "Пампорово". При сбъдване на метеорологичните прогнози и при спазване на условията за безопасност, се предвижда отварянето на едни от любимите за гостите писти №12 (Стойките), №5 и №5А, каза още София Цанкова.

Екипите на дружеството работят по подготовката на трасетата и съоръженията, а основен приоритет остава осигуряването на безопасни и качествени условия за всички посетители. Актуална информация за отворените писти, лифтове и условията в ски зоната ще бъде публикувана на официалния сайт на курорта.

Стандартната цена на еднодневната карта за възрастни в сила от 31 декември ще бъде 53 евро/103,66 лева, а за деца - 32 евро или 62,59 лева.