Нойер: Томас Мюлер ми липсва

СНИМКА: РОЙТЕРС

Вратарят на "Байерн" Мануел Нойер призна, че бившият му съотборник при баварците и в националния тим Томас Мюлер му липсва. Това разкри стражът в интервю.

"Може да се каже, че той липсва. Той имаше отношения с всички, бе връзката между младите и старите", каза Нойер в подкаста Die Sport Show. "Той комуникираше много с езика на тялото и беше способен веднага се свърже с някои, защото те се чувстваха приети", добави той.

36-годишният Мюлер напусна "Байерн" през лятото след 25 години в клуба, след като договорът му не бе подновен. Сега той играе за канадския "Ванкувър" в Мейджър Лийг Сокър. 

СНИМКА: РОЙТЕРС

