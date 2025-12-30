Играчи от 64 нации в Първа лига (Графика)

Българският елит става все повече интернационален с всяка изминала година, напук на правила за бройка на чужденци, закани да играят български момчета и прочее.

Най-високото ниво на футбола у нас, изглежда, е все по-привлекателно за състезатели от други държави и в момента бройката им е рекордно висока. В Първа лига се подвизават 64 различни националности, показа проверка на "24 часа". А още по-впечатляващото е, че в България се има играчи от всички 6 континента без Антарктида. А държавите, от които са част от футболистите в Първа лига, са от екзотична по-екзотична. Но пък се видя, че дори и страни, които никой не бе чувал, че се развиват в най-популярния на планетата спорт, намериха място на историческия мондиал с 48 отбора следващото лято, докато ние, които все се надяваме и вярваме, че имаме футбол, ще гледаме отново по телевизията.

Иначе общата бройка на състезателите в 16-те тима в първенството ни е 425. От тях почти половината - 207, са чуждоземци. Реално цифрата най-вероятно ще се увеличи, тъй като данните са взети към момента (малко преди Коледа), а през януари и февруари, тимовете у нас със сигурност ще се подсилят с нови играчи. И най-вероятно голяма част от новодошлите ще са чужденци.

Реално бройката на т.нар. легионери намалява спрямо последните години. Но пък нивото на футбола ни не бележи някакъв прогрес поне към момента.

От години насам най-много представители след българите у има Бразилия. Общо броят на латиносите е 38. Или те заемат близо 20% от дела на всичките чужденци у нас.

Сега най-много бразилци се подвизават в "Левски", "Ботев" (Пд) и "Черно море" - по 5. Следва "Лудогорец". В ЦСКА пък са само трима. Само 3 от 16-те тима в елита ни не могат да се похвалят с бразилци в състава. Това са "Славия", "Септември" и "Ботев" (Враца).

Футболисти от Испания и Франция също имат солидно присъствие в т.нар. роден елит. По 13 играчи от страната на европейския шампион и "петлите" са част от тимовете от Първа лига.

С един представител по-малко е родината на Кристиано Роналдо - Португалия - 12. Като тук интересното е, че 3/4 от тимовете у нас имат в селекцията си играя от иберийската държава.

Солидно присъствие в елита ни има Нигерия и Аржентина, съответно 11 и 9 играчи. Най-много "гаусочи" има в "Берое" - 4. Бройката е значително намалена за старозагорци, които в последните сезони наблягаха на привличането именно на сънародници на Лео Меси. Преди 2 г. аржентинците бяха 11, или сега намаляват с повече от половината. В "Локо" (Пд) и ЦСКА играят двама от тази страна. Един има във ФК ЦСКА 1948.

Една от най-силните школи на Балканите - хърватската, има 6има представителя в елита на България. Колумбийците са също 6. А има 4-има от Сърбия и Швеция.

Трима играчи в елита ни има от Беларус, Кот д'Ивоар, Швейцария, Алжир, Гана, Северна Македония, Румъния и Кабо Верде. Представителите на африканската страна, която се класира за световно първенство, са от "Лудогорец" в лицето на Дерой Дуарте, Джордан Семедо от "Славия" и Марсио Роса, "Монтана".

Германците в елита на България също са трима. И всички са част от отборите, замесени в битката за трофеите. Двама от тях - Андре Хофман и Флориан Кребс са част от ФК ЦСКА 1948. Стражът Хендрик Бонман пък е в "Лудогорец".

И военна Украйна е с трима в елита на България - Вячеслав Велев от "Арда", Максим Ковальов от "Спартак" (Варна) и Данило Полонски от "Ботев" (Враца).

От Гърция, Турция, Боливия, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Нидерландия, Венецуела, Словения, Черна гора, Норвегия, Косово, Камерун, Албания, Канада, Конго, Англия и Австралия играят по двама.

От родината на футбола са Себастиян Уейд, играещ за "Септември" и бившият футболист Джордън Айб, който изведнъж се озова в столичния квартал "Надежда", като играч на "Локо" (София).

Футболистите от Австралия са все от варненския "Спартак". Интересното, че ще те реално са българин и хърватин, но имат и австралийско гражданство. Става дума за вратаря Илия Шаламанов-Тренков и халфа Саад Мухачар. През лятото двамата подписаха двугодишни договори със "Спартак". Дуото идва от Австралия, като са били съотборници в "Алтона Меджик".

Стражът през целия сезон бе резерва на един от най-добрите в елита ни - Максим Ковальов, като записа само един цял мач при загубата 0:2 за купата от "Ботев" (Пд). Мухачар пък игра през по-голямата част от срещите за варненци, които през пролетта ще имат тежката задача да се борят за своето оцеляване в елита ни.

Иначе у нас рита по един представител на екзотичните Коморски острови, Екваториална Гвинея, Либерия, Мартиника и Мозамбик.

От Коморските острови е Фаиз Матоар от "Септември". Играчът от Мозамбик е Дейвид Малембана от "Монтана".

Представителят на Екваториална Гвинея е Алекс Масого от "Берое". Роденият в Либерия Колако Джонсън рита за "Спартак" (Варна), а Карл Фабиен от "Левски" има паспорт от Мартиника.

В елита ни играят още руснак (Артьом Варганов, "Славия") и американец (Хосе Галегос, "Ботев" (Враца).

По един състезател има от Израел, Чехия, Грузия, Гвинея, Азербайджан, Бенин, Мароко, Мавритания, Босна и Херцеговина, Панама, Уругвай, Доминиканската република, Сенегал, Ирландия, Таджикистан, Централноафриканската република, Гамбия, Кипър, Мали и Словакия.

Иначе най-много чужденци в елита ни има в "Лудогорец" (виж графиката). В грандовете - "Левски" и ЦСКА, са почти 2/3 от играчите. При "сините" те са 16, а при "червените" с двама повече.

Най-малко чужденци пък ритат в приятната изненада на този сезон - "Ботев" (Враца). Едва 7 от всички играчи на отбора не са българи.