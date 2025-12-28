Мениджърът на "Ливърпул": Чакам още много от Вирц

Мисля, че това беше облекчение за него. Даже съм сигурен.

Това каза мениджърът на "Ливърпул" Арне Слот на Флоран Вирц. Германският национал отбеляза първия си гол във Висшата лига с екипа на шампиона на Англия. Той се разписа при успеха 2:1 над "Уулвърхямптън".

„Видях по реакцията му, когато вкара гола, и същото беше и със съотборниците му, те наистина се радваха за него. Надявам, че ще вкара много повече голове за нас и няма да е само този. Но също така ми хареса представянето му през голяма част от мача. Беше наистина специално в много моменти", добави още предводителят на "червените" от Мърсисайд.