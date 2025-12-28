ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мениджърът на "Ливърпул": Чакам още много от Вирц

СНИМКА: РОЙТЕРС

Мисля, че това беше облекчение за него. Даже съм сигурен.

Това каза мениджърът на "Ливърпул" Арне Слот на Флоран Вирц. Германският национал отбеляза първия си гол във Висшата лига с екипа на шампиона на Англия. Той се разписа при успеха 2:1 над "Уулвърхямптън".

 „Видях по реакцията му, когато вкара гола, и същото беше и със съотборниците му, те наистина се радваха за него. Надявам, че ще вкара много повече голове за нас и няма да е само този. Но също така ми хареса представянето му през голяма част от мача. Беше наистина специално в много моменти", добави още предводителят на "червените" от Мърсисайд.

СНИМКА: РОЙТЕРС

