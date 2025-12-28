Непобедените отбори в България

На полусезона се правят различни класации. Една от най-любопитните е на непобедените отбори. В т. нар. български елит такива липсват. На второто ниво обаче лидерът "Дунав от Русе" направо мачка. В 17 мача воденият от Георги Чиликов отбор има 15 победи и само две равенства. И двете са в Югозападна България - 0:0 с "Вихрен" (Сандански) и 1:1 с "Марек" в Дупница. И трудно някой може да спре тима от единственото място, което дава право на промоция.

На третото ниво феномен е бившият член на "А" група "Академик" (Свищов). В скромната Северозападна "В" група отборът е с 10 победи и един равен. Хиксът е нулев при гостуването на "Ком" в Берковица. Тази група е само с 12 отбора, като някои области има повече тимове в окръжните дивизии. Но БФС трябва да поддържа зонов съвет, въпреки че и в другата група на север са само 17 тима, от които 4 реално са свързани като втори и трети с отбори в първите две дивизии.

На четвъртото ниво вече е пълно с непобедени тимове. Най-голямо изобилие има в Плевен. В "А" окръжна група вторият тим на "Спартак" и "Венци 2022" (Искър) са без загуба - 11 победи и 1 равен и 8 победи и 4 равни. В източната "Б" окръжна, по 10 успеха и два хикса са "Бенковски 2021" (Петърница) и "Вандалс" (Плевен), а в западната "Спартак 1924" (Койнаре) е с 5 и 2.

Във варненската "Б" окръжна с 8 поредни победи и без загубена точка е "Тополи", като тимът е стигал и до "В" група в историята си. В добричката четвърта дивизия без загуба със 7 победи и 3 равни е "Калиакра 1923" (Каварна), който също някога игра сред най-добрите в България. В централната подгрупа на шуменската окръжна група лидерът "Септември" (Драгоево) е с 10 победи и 1 равен.

В окръжната група на Търговище "Левски" (Омуртаг) записа 6 успеха и 1 равен. Интересно е, че освен "Дунав" във Втора лига и в двете окръжни групи на Русе лидерите са непобедени - "Младост 2010" (Екзарх Йосиф) в "А" и "Спартак 2000" (Бъзън) в "Б".

Силистра остава единственият окръжен град, чийто отбор никога не е стигал до елита на България, но в нейната четвърта дивизия "Светкавица 1967" (Яребица) няма загубена точка от 6 мача в полусезона. И в разградската група по примера на "Лудогорец" си има хегемон - "Адаспорт" (Острово) с 8 победи и 2 равни от 10 мача.

"Балкан" (Плачковци) продължава без загуба след 8 победи и 1 равен в Габровската областна група. В Ловешката също отборите са без загуба по простата причина, че за първи път в историята няма първенство. БФС толкова се забави с решението си, че двата записани отбора не успяха да се запишат в някоя съседна област, но срамът си остава.

"Септември" (Гложене) продължава без загуба във Враца, известният в миналото "Кариана 2013" (Ерден) смята да се връща на картата в Монтанско след 8 победи и равен, а във Видинско "Ботев 1947" (Грамада) също завърши полусезона, без да падне.

И в двете подгрупи на първенството на четвърто ниво в София-област лидерите са без загуба. Това са "Ракитин" (Трудовец) и "Етрополе".

В Пернишко винаги първенствата са били зверски оспорвани. И в момента е така. В едната подгрупа са се захапали "Витоша" (Долна Диканя) и "Металург 1957" (Перник), като и двата тима са непобедени, но перничани имат един равен повече.

В Пиринската Бундеслига, както се нарича първенството в Благоевградско, също има два тима без загубен мач. На четвърто ниво в подгрупа "Струма" е "Левски Валтата" (Самуилово) с 10 победи и 1 равен, а на петото в подгрупа "Места" е "Буйна Места 2024" (Мусомище) с 9 победи и 2 равни.

"Септември 2005" (Жабокрът) е без грешка в Кюстендилско. В областните групи на Пазарджишко всички лидери са без загуба. В двете подгрупи на "А" група са "Лесичово" и "Балкан 1952" (Варвара), а "Б" - "Козарско 1921".

В Пловдив безгрешните отбори са на петото ниво - "Крумово 2024" и ФК "Асеновец 1922" (Асеновград). Автентичният ФК "Хасково" е лидер в областната група и ще се опита да се върне на третото ниво през този сезон. И последният непобеден тим е в "Б" окръжна група на Бургаско - "Съединение 2024" (Съединение).