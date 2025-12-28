Пьотър Нестеров взе втора титла от турнир в Тунис

Пьотр Нестеров спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара. Вчера поставеният под номер 3 българин спечели титлата и на двойки заедно с представителя на домакините Адам Нагуди.

Във финала нашият национал се наложи над поставения под номер 4 в схемата на турнира индиец Манас Дхамне с убедителното 6:1, 6:4. Това е втора титла за Пьотр Нестеров през сезона, който спечели и турнир на червени кортове в Букурещ, също с награден фонд 15 000 долара.