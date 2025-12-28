ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На прага на 80 г. и вече блондинка Шер май ще став...

Артета: "Арсенал" влезе в режим на оцеляване

СНИМКА: РОЙТЕРС

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета заяви, че тимът му е в режим на оцеляване, след като загуби още двама контузени защитници при нервната победа срещу "Брайтън" с 2:1.

Юриен Тимбер пропусна срещата заради травма, а Рикардо Калафиори се оттегли заради проблем, получен по време на загрявката за срещата. За отбора не бяха налични още Бен Уайт и Кристиан Москера, а Деклан Райс бе принуден да играе като десен защитник.

 "Имаме още пет и половина пред нас и се надяваме нещата да се подобрят", каза испанският треньор на лондончани. "Това, което ми харесва, е, че имаме много проблеми, но се справяме по невероятен начин, въпреки тях", каза мениджърът на лидера във Висшата лига.

"Арсенал" ще играе отново във вторник срещу третия в класирането "Астън Вила"

СНИМКА: РОЙТЕРС

