Карлос Насар до Дуплантис, Маршан, Йокич и Погачар за спортист №1 в света

Един българин има привилегията да е в номинациите за спортист №1 в света при мъжете за 2025 г. в традиционната анкета на Международната асоциация на спортните журналисти. Световният и европейски шампион по вдигане на тежести през изминалата година Карлос Насар е в листата от 53-ма представители на всички видове спорт с най-значими постижения през 2025 г.

Българският феномен на световната тежка атлетика първо грабна европейската титла в Кишинев в категория до 96 кг с два световни рекорда и цели 38 кг повече от втория в двубоя. Трета поредна евротитла за Насар. На световното във Фьорде в новата категория до 94 кг спечели драматично - беше отписан след изхвърлянето, където записа само един успешен опит, но се върна от ада в рая със световен рекорд от 222 кг и злато и в двубоя. Трета световна титла в трета различна категория след Ташкент 2021 (до 81 кг) и Манама 2024 (до 89 кг) за едва 21-годишния българин.

И сега заслужи името му да е редом до тези на Арманд Дуплантис, Леон Маршан, Лука Дончич, Никола Йокич, Тадей Погачар, Ноа Лайлс, Марко Одермат, Карлос Алкарас, Яник Синер, Ландо Норис, Макс Верстапен, Усман Дембеле, Ламин Ямал, Килиан Мбапе, Мохамед Салах...

№1 в света при мъжете и жените, както и отбор №1 се избират от членовете на Международната асоциация на спортните журналисти.

Номинирани за №1 в света при мъжете:

Алесандро Микиелето (Италия) - волейбол

Алваро Гранадос (Испания) - водна топка

Арманд Дуплантис (Швеция) - лека атлетика

Ашраф Хакими (Мароко) - футбол

Витиня (Португалия) - Футбол

Гергели Сиклоши (Унгария) - фехтовка

Дайки Хашимото (Япония) - спортна гимнастика

Даниел Чофених (Австрия) - ски скокове

Денис Шрьодер (Германия) - баскетбол

Джордан Щолц (САЩ) - кънки бягане

Джъстин Вербуумен (Белгия) - конна езда

Иля Малинин (САЩ) - фигурно пързаляне

Йонас Вингегор (Дания) - коолоездене

Йоханес Хьосфлот Клебо (Норвегия) - ски бягане

Кайо Бонфим (Бразилия) - лека атлетика

Карлос Алкарас (Испания) - тенис

КАРЛОС НАСАР (БЪЛГАРИЯ) - ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ

Килиан Мбапе (Франция) - футбол

Ламин Ямал (Испания) - футбол

Ландо Норис (Великобритания) - Формула 1

Леон Маршан (Франция) - плуване

Лука Дончеч (Словения) - баскетбол

Макс Верстапен (Нидерландия) - Формула 1

Макс Лангенхан (Германия) - шейни

Марк Маркес (Испания) - MotoGP

Марко Одермат (Швейцария) - ски-алпийски дисциплини

Матиас Гидсел (Дания) - хандбал

Мохамадхади Сарави (Иран) - борба

Мохамед Салах (Египет) - футбол

Мутаз Мохамед (Египет) - модерен петобой

Никола Йокич (Сърбия) - баскетбол

Никола Жестен (Франция) - кану слалом

Ноа Лайлс (САЩ) - лека атлетика

Оскар Пиастри (Австралия) - Формула 1

Рай Бенджамин (САЩ) - лека атлетика

Рафиня (Бразилия) - футбол

Ремко Евенепул (Белгия) - колоездене

Сакуон Баркли (САЩ) - американски футбол

Себастиан Саве (Кения) - лека атлетика

Свен Андригето (Швейцария) - хокей на лед

Скоти Шефлър (САЩ) - голф

Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) - биатлон

Тадей Погачар (Словения) - колоездене

Тайлър Търнър (Канада) - парасноуборд

Уан Чуцин (Китай) - тенис на маса

Усман Дембеле (Франция) - футбол

Флориан Велброк (Германия) - плуване

Франческо Фридрих (Германия) - бобслей

Хуберт Кош (Унгария) - плуване

Шай Гилджъс-Александър (Канада) - баскетбол

Шохей Отани (Япония) - бейзбол

Шъ Юйци (Китай) - бадминтон

Яник Синер (Италия) - тенис.

