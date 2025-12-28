Мони Николов с 10 т., "Локомотив" взе победа с 3:1 след пътуване с влак (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разпределителят на националния отбор по волейбол Мони Николов и воденият от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) излязоха по-малко от 48 часа след загубата от "Зенит" (Казан) във финала за суперкупата на Русия в мач от първенството и го спечелиха.

От Санкт Петербург, където бе турнирът, "железничарите" се отправиха с влак към Ярославъл и удариха "Ярославич" 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21) в мач от 15-ия кръг на елита, записвайки 12-и успех.

Мони игра много силно и освен чудесно представяне в дистрибуцията реализира 10 точки (7 блока!).

Така "Локомотив" се изкачи на второ място във временното класиране с 12 победи, 3 загуби и 36 точки.

Това бе последен мач за "Локомотив" през 2025-а.