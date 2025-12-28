ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ник Кириос победи №1 в света Арина Сабаленка в поредната "Битка на половете"

Ник Кириос и Арина Сабаленка направиха шоу в Дубай, а победата бе за австралиеца. Снимки: Ройтерс

Новата "Битка на половете" в тениса завърши с победа за мъжа.

В Дубай бившият №13 в света Ник Кириос, който в момента е 671-и в ранглистата, победи 6:3, 6:3 Арина Сабаленка. Звездата от Беларус в момента е първа в класацията при жените и притежава 4 титли от "Големият шлем". 

В първия подобен мач през 1973 г. Били Джийн Кинг спечели срещу Боби Ригс в Хюстън. 

Пред погледа на бразилските футболни легенди Роналдо и Кака съперниците си размениха атрактивни удари. За да се компенсира по-ниската скорост на придвижване при жените, Сабаленка игра на половина от корта с 9% по-малък размер. 

