Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 г.

Суперзвездата на българския волейбол Александър Николов е в топ 3 на най-добрите волейболисти в света за 2025 г. в официалната класация на Международната федерация по волйбол. Това стана ясно, след като от Volleyball World обявиха всички от 4-о до 10-о място. Сред тях са капитанът на България Алекс Грозданов, който е 8-и в света, и братът на Алексанъдр Николов - Симеон Николов, който заема 6-ото място.
Предстои да бъде обявена призовата тройка. Очаква се в нея да попаднат Алекс Николов и две от италианските суперзвезди - Алесандро Микиелето и Симоне Джанели. България и Италия играха на финала на световното първенство за мъже. Алекс Николов стана най-резултатният волейболист на шампионата на планетата.
КЛАСАЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБЪР ВОЛЕЙБОЛИСТ В СВЕТА ЗА 2025 Г.:
1. ?
2. ?
3. ?
4. Якуб Кохановски (Полша)
5. Вилфредо Леон (Полша)
6. СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)
7. Фабио Балазо (Италия)
8. АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)
9. Ян Кожамерник (Словения)
10. Патрик Индра (Чехия)