ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21993335 www.24chasa.bg

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 г.

2644
Алекс Николов по време на световното първенство за мъже, на което стана топреализатор, а България стана световен вицешампион.

Суперзвездата на българския волейбол Александър Николов е в топ 3 на най-добрите волейболисти в света за 2025 г. в официалната класация на Международната федерация по волйбол. Това стана ясно, след като от Volleyball World обявиха всички от 4-о до 10-о място. Сред тях са капитанът на България Алекс Грозданов, който е 8-и в света, и братът на Алексанъдр Николов - Симеон Николов, който заема 6-ото място. 

Предстои да бъде обявена призовата тройка. Очаква се в нея да попаднат Алекс Николов и две от италианските суперзвезди - Алесандро Микиелето и Симоне Джанели. България и Италия играха на финала на световното първенство за мъже. Алекс Николов стана най-резултатният волейболист на шампионата на планетата.

КЛАСАЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБЪР ВОЛЕЙБОЛИСТ В СВЕТА ЗА 2025 Г.:

1. ?

2. ?

3. ?

4. Якуб Кохановски (Полша)

5. Вилфредо Леон (Полша)

6. СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)

7. Фабио Балазо (Италия)

8. АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)

9. Ян Кожамерник (Словения)

10. Патрик Индра (Чехия)

Алекс Николов по време на световното първенство за мъже, на което стана топреализатор, а България стана световен вицешампион.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)