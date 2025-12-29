Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 г.

Суперзвездата на българския волейбол Александър Николов е в топ 3 на най-добрите волейболисти в света за 2025 г. в официалната класация на Международната федерация по волйбол. Това стана ясно, след като от Volleyball World обявиха всички от 4-о до 10-о място. Сред тях са капитанът на България Алекс Грозданов, който е 8-и в света, и братът на Алексанъдр Николов - Симеон Николов, който заема 6-ото място.

Предстои да бъде обявена призовата тройка. Очаква се в нея да попаднат Алекс Николов и две от италианските суперзвезди - Алесандро Микиелето и Симоне Джанели. България и Италия играха на финала на световното първенство за мъже. Алекс Николов стана най-резултатният волейболист на шампионата на планетата.

КЛАСАЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБЪР ВОЛЕЙБОЛИСТ В СВЕТА ЗА 2025 Г.:

1. ?

2. ?

3. ?

4. Якуб Кохановски (Полша)

5. Вилфредо Леон (Полша)

6. СИМЕОН НИКОЛОВ (БЪЛГАРИЯ)

7. Фабио Балазо (Италия)

8. АЛЕКС ГРОЗДАНОВ (БЪЛГАРИЯ)

9. Ян Кожамерник (Словения)

10. Патрик Индра (Чехия)