Вратарят на Судан загуби съзнание по време на мач от купата на Африка

Вратарят на суданския национален отбор Монгед Елнил загуби съзнание по време на мача от втория кръг на Купата на африканските нации, в който отборът му спечели срещу Екваториална Гвинея с 1:0.

Футболистът падна близо до ръба на наказателното поле в 37-ата минута,, докато токата беше в другата половина на терена. След помощта на лекарите вратарят изкара мача докрай.

Според представители на медицинския щаб на Судан, причината за строполяването на тревата е краткотрайно понижаване на кръвното налягане или нивата на кръвната захар, без признаци на сериозно основно заболяване.

Междувременно петкратните шампиони на Африка от Камерун трябваше да се борят здраво, за да стигнат до равенство 1:1 с актуалния първенец на континента Кот д'Ивоар в последната среща от втория кръг на груповата фаза на турнира.

Равенството, което беше оформено само в рамките на пет минути в началото на второто полувреме, увеличава точките и на двата отбора на 4 в групa F на турнира и еднаква голова разлика 2:1. Трети е Мозамбик с 3, а Габон няма актив. Напред продължават първите два отбора от всеки поток, както и четири от шестте трети тима с най-добри показатели.

На трибуните пък като зрители бяха дошли на стадиона в Маракеш звездата на "Барселона" Жул Кунде, както и тези на "Реал" Орелиен Чуамени и Килиан Мбапе, седнали един до друг.

Мозамбик постигна историческа първа победа за Купата на африканските нации, като се наложи над тима на Габон с 3:2 в Агадир.