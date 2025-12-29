ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

"Интер" приключи годината като първи в Италия

Нападателят на "Интер" Лаутаро Мартинес вкарва гола във вратата на "Аталанта". Снимка: Ройтерс

Лаутаро Мартинес успя да вкара единствения гол за "Интер" при победата с 1:0 над "Аталанта" в Бергамо в мач от серия "А" и така грандът от Милано ще приключи 202-а като пъръви в Италия. 

"Интер" има 36 точки на върха в касирането от 16 мача, следван от "Милан" (35) и "Наполи" (34). "Аталанта" е на 10-о място с 22 точки от 17 изиграни срещи.

Лидерската позиция във временното подреждане е малка утеха за тима на румънския треньор Кристиан Киву, тъй като след като отборът бе победен от "Болоня" в минитурнира за Суперкупата и остана без какъвто и да е трофей през годината.

