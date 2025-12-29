Роналдо: Ще вкарам 1000 гола, ако нямам контузии

Нападателят на "Ал Насър" Кристиано Роналдо беше обявен за играч на годината в Близкия изток на церемония на Globe Soccer в Дубай.

Наградите Globe Soccer са ежегодна церемония, която отличава най-големите постижения във футбола. Победителите в различните категории се определят чрез гласуване.

През 2025 г. нападателят на "Ал Насър" Роналдо достигна границата от 40 гола в рамките на една календарна година за 14-ти път в професионалната си кариера.

Португалецът е все по-близо до голямата си цел да вкара 1000 гола в кариерата си. В момента той има 956.

"Голямо удоволствие е за мен да бъда на такава гала вечер с толкова много спортни личности. Това е едно от любимите ми събития, защото тук срещам невероятни хора, сред които е и съпругата ми. Да продължа да играя е трудно, но все още имам страстта и съм мотивиран да продължа. Няма значение дали играя в Близкия изток или Европа – искам да продължа да печеля трофеи и да достигна целта (1000 гола), за която всички знаят. Уверен съм, че ще стигна до там, ако нямам контузии", каза Роналдо.