5 години затвор грозят бивш национал от "Ливърпул" за преследване на жена

Анди Керъл с екипа на “Ливърпул”

Бившият нападател на "Ливърпул" и английския национален отбор Андрю "Анди" Керъл е изправен пред до пет години затвор за нарушаване на ограничителна заповед срещу жена, заради която преди това е бил арестуван по подозрение в опит за изнасилване, съобщава The Guardian.

„Както посочва полицията на Есекс, наказанията за нарушаване на заповедта за преследване варират от глоба до, в най-тежките случаи, до пет години затвор", пише медията.

3-годишният Керъл беше арестуван през април по подозрение в опит за изнасилване и освободен под гаранция с условия до февруари 2026 г. Смята се, че е нарушил тези условия и е продължил да преследва жертвата. Първото му изслушване е насрочено за 30 декември в съда в Челмсфорд.

През юни Керъл напусна френския "Бордо". Миналия сезон той отбеляза 11 гола в 23 мача за клуба. Англичанинът прекара последните шест месеца в "Дагенъм" и "Редбридж" в шестата дивизия на Англия. Керъл е ритал още за "Амиен", "Нюкасъл", "Рединг", "Уест Хем" и "Уест Бромич".

Анди Керъл с екипа на "Ливърпул"
