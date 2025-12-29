3 световни шампионки във волейбола и един сребърен медалист в топ 10 на най-добрите млади спортисти у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима представители на волейбола намериха място сред 10-те най-добри млади спортисти (до 19 г.) на България за 2025 година, информираха организаторите.

Това стана ясно след изчисляване на резултатите от гласуването на спортните журналисти в 14-ото издание на анкетата, организирана от специализирания уебсайт за детско-юношески спорт Viasport.bg.

В допитването се включиха 132-ма представители на медиите, а точки за класацията получиха 56 индивидуални състезатели до 19 години, четири отбора и петима треньори на подрастващи.

Церемонията по награждаване ще се проведе на 10 януари 2026 година в театралната зала на Частно международно училище „Свети Георги" в София.

Топ 10 по азбучен ред:

Александър Василев (тенис)

Валентина Георгиева (спортна гимнастика)

Виктория Нинова (волейбол)

Димана Иванова (волейбол)

Иван Иванов (тенис)

Калина Венева (волейбол)

Малена Замфирова (сноуборд)

Никола Цолов (автомобилизъм)

Симеон Николов (волейбол)

Християн Касабов (лека атлетика)

Топ 3 при отборите по азбучен ред:

Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки

Национален отбор по волейбол, девойки под 19 години

Национален отбор по волейбол, юноши под 19 години

Топ 3 при треньорите по азбучен ред:

Атанас Петров (волейбол)

Кристина Илиева (художествена гимнастика)

Мирослав Живков (волейбол)