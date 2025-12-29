ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

Вратар на "Барселона" близо до трансфер в "Жирона"

Марк-Андре тер Щеген

Вратарят на "Барселона" Марк-Андре тер Щеген е все по-близо до евентуален трансфер в "Жирона", според Sport.es.

Каталунският клуб полага всички усилия да придобие германският вратар и е оптимист. "Жирона" се надява, че добрите работни отношения между двата клуба ще помогнат за финализирането на сделката.

Интерес към Тер Щеген има и от "Астън Вила".

Германският вратар е заинтересован от преминаване в друг клуб, тъй като възнамерява да спечели игрово време преди предстоящото световно първенство, за да затвърди мястото си в германския национален отбор.

Марк-Андре тер Щеген
