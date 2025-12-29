ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

"Ливърпул" подписа договор с 14-годишен украинец

Aрне Слот СНИМКА: "ЛИВЪРПУЛ"

Полузащитникът на националния отбор на Украйна до 15 години Мирослав Васковски ще продължи кариерата си в "Ливърпул". Пресслужбата на клуба от Мърсисайд официално обяви трансфера на 14-годишния футболист на "Аустрия" (Виена). Васковски е продукт на школата на "Локомотив" от Киев.

Украинският талант се присъедини към "Аустрия" през 2022 г. и тренира в академията на мърсисайдци от юли 2025 г. Сега "червените" изпълниха всички формалности и официално финализираха сделката.

През декември Васковски беше повикан в националния отбор на Украйна до 15 години за участие в турнира за развитие на УЕФА, който се провежда в Португалия. Този сезон той ще играе за отборите на "Ливърпул" до 14 и 15 години.

