Нова операция за Иско

Иско снимка: x.com/spainisfootball

Полузащитникът на "Бетис" и испанския национален отбор Иско ще отсътва поне един месец от терените поради контузия на коляното, съобщава испанското издание AS.

Капитанът на "зелено-белите" се нуждае от артроскопия поради проблеми с възстановяването. 33-годишният халф получи контузия на хрущяла преди месец в мач от Лига Европа срещу "Утрехт" (2:1) след сблъсък с мароканския си съотборник Софиан Амрабат.

Иско е изиграл само два мача във всички състезания този сезон, като е дал една асистенция. Испанецът е играл общо 39 минути.

