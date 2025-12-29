Нова операция за Иско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полузащитникът на "Бетис" и испанския национален отбор Иско ще отсътва поне един месец от терените поради контузия на коляното, съобщава испанското издание AS.

Капитанът на "зелено-белите" се нуждае от артроскопия поради проблеми с възстановяването. 33-годишният халф получи контузия на хрущяла преди месец в мач от Лига Европа срещу "Утрехт" (2:1) след сблъсък с мароканския си съотборник Софиан Амрабат.

Иско е изиграл само два мача във всички състезания този сезон, като е дал една асистенция. Испанецът е играл общо 39 минути.