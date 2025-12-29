ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

Араухо се завръща в "Барселона"

Роналд Араухо може да напусне "Барселона". Снимка: сайт на "Барселона"

Защитникът на "Барселона" Роналд Араухо трябва да се завърне към тренировките с отбора днес, съобщава Mundo Deportivo.

Очаква се уругваецът да се присъедини към съотборниците си за вечерната тренировка. Тя ще бъде открита и отворена за приблизително 6000 фенове. Това че ще има зрители, е послужило като допълнителен стимул за Араухо да се върне на работа на тази дата, за да благодари на феновете за посланията им за подкрепа. Араухо взе дълъг непланиран отпуск, за да се възстанови психически.

Роналд се стреми към постепенно завръщане към игра, в зависимост от физическото и емоционалното си състояние. По време на престоя си в Уругвай защитникът е работил с личен треньор, следвайки инструкциите на "Барселона". Решението относно завръщането му в игра ще бъде взето след консултация с треньорския и медицинския щаб.

