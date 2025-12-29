ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

68-годишен отвлече 23-годишната си съпруга

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21993728 www.24chasa.bg

Капитанът на ПСЖ Маркиньос иска френско гражданство

848
Париж

Защитникът на "Пари Сен Жермен" и националния отбор на Бразилия Маркиньос изрази желание да получи френско гражданство.

"Работим по въпроса. Съпругата ми вече е подала документите. Това е начин да символизирам всичко, което Франция и Париж са ми дали. Би било голямо удоволствие най-накрая да стана френски гражданин. Живях в Бразилия 18 години и във Франция 13. Така че не е изненада, че голяма част от мен е в Париж. Децата ми са родени тук и съпругата ми живее тук с мен дълго време, откакто пристигнах. Защо да не продължа да живея в Париж?", цитира "Екип" Маркиньос.

През този сезон футболистът е изиграл 11 мача за клуба във всички състезания, като е отбелязал един гол.

Париж
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)