Кавани сложи край на кариерата си

38-годишният уругвайски нападател Единсон Кавани обяви, че приключва с футболната си кариера.

„Благодаря ти, футбол! Ти ме отгледа, очакваше толкова много от мен, научи ме да ставам, когато падна, и да ценя всяка стъпка по пътя. Ти ми даде възможност да постигна мечти, които изглеждаха невъзможни като дете, и да срещна невероятни хора, както на терена, така и извън него. Нищо от това нямаше да е възможно без моето семейство, приятели, съотборници, треньори и най-вече феновете. Любовта, показана от феновете във всяка страна и всеки клуб, ще бъде нещо, което ще нося със себе си през целия си живот. Тръгвам си с мир в душата, знаейки, че съм дал всичко във всяка тренировка и във всеки мач. С уважение към тази професия, която ми донесе толкова много, с грешките и правилни решения", написа Кавани в социалните мрежи.

През богатата си кариера Кавани изигра 745 мача, отбелязвайки 404 гола и давайки 79 асистенции. Бил е в клубове като "Наполи", "Пари Сен Жермен" и "Манчестър Юнайтед". Последният му клуб бе "Бока Хуниорс".

Кавани спечели Копа Америка с националния отбор на Уругвай.