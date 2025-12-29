Турци ще спасяват "Ловеч"

Ситуацията във "Ловеч" продължава да бъде доста сложна няколко дни преди края на 2025 година, като допълнителна тежест носи и ново наказание от ФИФА за забрана за трансфери, резултат от неизплатени суми по договори към бивши футболисти. Старши треньорът Евгени Систов - до момента с опит само в Трета лига, пристигна край Покрития мост през лятото и стабилизира състава. Предизвикателствата в края на годината обаче не спират.

„Към момента ситуацията във "ФК Ловеч" е изключително сложна и несигурна. Клубът функционира при сериозни финансови затруднения. Имаше осигурени средства за част от сезона, но в последните шест официални мача отборът игра без възнаграждения. Въпреки това футболистите показаха професионализъм и довършиха полусезона с чест и отговорност. Очаква се Общинският съвет да вземе решение за издръжката на отбора. Също така има интерес и от турски инвеститори и сме в процес на преговори", коментира наставникът за официалния сайт на клуба.

Тимът приключи на 5-о място от 12 отбора в Северозападната Трета лига с 18 точки, събрани от шест победи, а футболната пролет за тях започва в началото на март. При възможност подготовката да започне малко по-късно, това им дава възможност да търсят финансиране по-дълго време.

Относно забраната за регистриране на нови играчи, която е отново активна след решението на Световната федерация по футбол (ФИФА) от 26-и декември, Систов обясни: „Безспорно тази забрана допълнително усложнява нещата. Това на практика блокира възможността за планиране и подсилване на отбора. Какво следва – зависи изцяло от това дали ще се намери решение на финансовите проблеми и дали ще се осигури стабилност. Докато няма яснота, е трудно да се взимат каквито и да било дългосрочни решения."

На въпрос, какво е неговото бъдеще, ако моментната ситуация продължи в същата посока, отговорът беше: „В момента съм професионално ангажиран с "ФК Ловеч" и изчаквам яснота около бъдещето на клуба. В същото време, като всеки треньор, съм длъжен да мисля и за своето развитие и не изключвам възможността да разгледам други предложения, ако ситуацията остане неясна. Що се отнася до футболистите – те показаха характер и отдаденост в много трудни условия. Това са момчета с качества и амбиции и при липса на стабилност всеки от тях ще търси най-доброто решение за кариерата си."

„Надеждата винаги я има. ФК Ловеч е клуб с история, с традиции и с хора, които милеят за него. Искрено се надявам да се намери позитивна развръзка и отборът да продължи участието си през пролетта. Но това трябва да бъде подкрепено с реални действия, а не само с обещания", завърши Систов.