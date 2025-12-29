Селекционерът на РЮА: Организацията на купата на африканските нации е катастрофална

Селекционерът на тима на Република Южна Африка - Юго Броос, отправи остри критики към организацията на Купата на африканските нации, която се провежда в момента в Мароко. Белгийският треньор отправи остри думи на пресконференцията си преди третия мач на тима си в груповата фаза срещу Зимбабве.

"Не може да се сравнява с купата на африканските нации, които се проведоха в Габон или Кот д'Ивоар. Там наистина имахме чувството, че сме на турнир. Когато взимахме автобуса, за да отидем на тренировка, хората размахваха знамена и ни поздравяваха. Тук няма нищо", категоричен бе Броос.

Селекционерът критикува и много слабата посещаемост по стадионите в Мароко, която се компенсира от отваряне на вратите и вкарване на хора безплатно на мачовете. "Атмосферата на Купата на африканските нации не съществува тук. Ако влизането на стадионите не беше безплатно, никой нямаше да идва на мачовете. Никой не дойде на нашия мач с Египет, никой не дойде на срещата си с Ангола", съжали той.

Броос смята, че политиката с безплатни билети е и опасна. "Семейството ми беше на мача с Египет и е бил хаос дори преди първия съдийски сигнал. Полицията е попречила на някои хора да влязат на стадиона, въпреки че са имали билети. Хората с билети не са пускани, за да влязат тълпи безплатно. Съпругата ми каза, че е я било страх. Организацията е катастрофална", обвини треньорът.