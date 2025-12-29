Григор Димитров остана №44 в света, вече е в Бризбейн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров запази 44-ото място в световната ранглиста.

Най-добрият български тенисист в историята пристигна в Бризбейн, където трябва да започне новия сезон. Бившият №3 е двукратен шампион от турнира в този австралийски град.

Ето и другите българи в ранглистата.

263. (263) Димитър Кузманов 204 точки

587. (589) Пьотр Нестеров 64 точки

664. (666) Илиян Радулов 51 точки

678. (677) Александър Донски 49 точки

733. (732) Янаки Милев 42 точки

738. (738) Динко Динев 41 точки

898. (897) Анас Маздрашки 24 точки

944. (942) Иван Иванов 20 точки

955. (953) Георги Георгиев 19 точки

962. (960) Адриан Андреев 19 точки

1029.(1028) Александър Василев 15 точки

1191.(1163) Джордж Лазаров 9 точки

1243.(1243) Леонид Шейнгезихт 8 точки

1259.(1259) Виктор Марков 7 точки

1466.(1467) Диан Недев 4 точки

1587.(1587) Александър Петров 3 точки

1936.(1937) Максимилиан Борисов 1 точка

2088.(2090) Антъни Генов 1 точка

2088.(2090) Самуил Конов 1 точка

Жени

131. (131) Виктория Томова 557 точки

295. (296) Лиа Каратанчева 225 точки

360. (362) Изабелла Шиникова 173 точки

364. (365) Елизара Янева 169 точки

393. (393) Денислава Глушкова 155 точки

417. (414) Гергана Топалова 143 точки

552. (551) Лидия Енчева 88 точки

571. (566) Росица Денчева 83 точки

716. (716) Ива Иванова 53 точки

861. (871) Юлия Стаматова 33 точки

1089.(1085) Уляна Храбавец 15 точки

1228.(1228) Диа Евтимова 10 точки

1262.(1262) Виктория Велева 9 точки

1266.(1267) Беатрис Спасова 9 точки

1267.(1268) Мелис Расим 9 точки

1394.(1392) Алекса Каратанчева 5 точки

1416.(1414) Дария Великова 5 точки

1478.(1475) Валерия Гърневска 3 точки