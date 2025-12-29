Лапата изравни рекорд на Брадата в "Клипърс"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездата на "ЛА Клипърс" Кауай Ленард вкара 55 точки при успеха над "Детройт Пистънс" със 112:99 в среща от поредния кръг от НБА. Така Лапата, както е прозвището на Ленард изравни клубния рекорд за най-много точки в един мач, който бе държат от друга звезда на тима от Лос Анджелис - Джеймс Хардън, наричан Брадата.

Към 55-те си точки, които постигна при стрелба 17 от 26 опита и 50-процентна успеваемост отдалеч, Ленард добави 11 борби и 5 откраднати топки.

"Лос Анджелис Лейкърс" пък надделя над бившия тим на Александър Везенков "Сакраменто" със 125:101 като домакин. Воден от Лука Дончич и ЛеБрон Джеймс, тимът постигна 20-и успех за сезона срещу само 10 поражения.

Словенецът записа 34 точки и 7 асистенции, докато Краля беше с 24 точки при 84,6% успеваемост на стрелбата.